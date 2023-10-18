350 автобусов за 9 млрд рублей Петербургу поставит ГТЛК. Участвует Фонд национального благосостояния

«Пассажиравтотранс» подвел итоги рекордной лизинговой закупки подвижного состава. 348 автобусов привезет ГТЛК.



Судя по опубликованному протоколу, заявка ГТЛК была единственной. По данным «Фонтанки», закупка происходит по программе, которая предусматривает возможность лизингодателю получить заём за счет средств ФНБ. Она была сформирована по образцу закупки вагонов «Балтиец» для петербургского метро.

«Фонтанка» подробно описывала эту финансовую схему; в случае с автобусами отличие в том, что нет промежуточного звена в виде ВЭБ, деньги идут из ФНБ напрямую. В итоге окончательная ставка для лизингополучателя не должна превысить 7 %.