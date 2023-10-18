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    350 автобусов за 9 млрд рублей Петербургу поставит ГТЛК. Участвует Фонд национального благосостояния

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    12 комментариев

    «Пассажиравтотранс» подвел итоги рекордной лизинговой закупки подвижного состава. 348 автобусов привезет ГТЛК.

    Судя по опубликованному протоколу, заявка ГТЛК была единственной. По данным «Фонтанки», закупка происходит по программе, которая предусматривает возможность лизингодателю получить заём за счет средств ФНБ. Она была сформирована по образцу закупки вагонов «Балтиец» для петербургского метро.

    «Фонтанка» подробно описывала эту финансовую схему; в случае с автобусами отличие в том, что нет промежуточного звена в виде ВЭБ, деньги идут из ФНБ напрямую. В итоге окончательная ставка для лизингополучателя не должна превысить 7 %.

    Сам аукцион был объявлен в середине сентября. Речь идет об односекционных автобусах со стопроцентно низким полом, на дизеле. Вместимость — не менее 97 человек. Закончить поставку требуется к марту 2024 года.

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    Комментарии 12

    Гость18 Окт 2023 в 15:50
    Обращаю внимание, что Автобусы-то дизельные... А как же концепция Газомоторного топлива? Т.е. частные компании вкладываются в инфраструктуру, обкатывают менее удачные модели на газу, а ГУП(Компания с Госучастием) продолжает закупать дизельные автобусы, наплевав на Транспортную реформу... обидно, Товарищи...
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:50
    Ну да , те то автобусы быстро заканчиваются
    +0−0
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