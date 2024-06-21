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    V1: над Волгоградом сбит беспилотник, очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ

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    В ночь на 21 июня в небе над Волгоградом был сбит украинский БПЛА, сообщает V1.RU со ссылкой на Минобороны РФ.

    Очевидцы сообщают изданию о густом дыме, поднимающемся над нефтеперерабатывающим заводом. По их словам, пожар начался сегодня утром.

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