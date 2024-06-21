V1: над Волгоградом сбит беспилотник, очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ

В ночь на 21 июня в небе над Волгоградом был сбит украинский БПЛА, сообщает V1.RU со ссылкой на Минобороны РФ.



Очевидцы сообщают изданию о густом дыме, поднимающемся над нефтеперерабатывающим заводом. По их словам, пожар начался сегодня утром.



Новость дополняется.

