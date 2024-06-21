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    Сотрудник котельной погиб в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА

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    Последствия массированной атаки на Кубань 21 июня оказались более серьезными, чем сообщалось ранее. В Краснодаре есть погибший, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

    «В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре», — написал он и выразил соболезнования.

    Власти обещают оказать семье погибшего «всю необходимую помощь и поддержку».

    В течение ночи в Краснодарском крае были атакованы сам Краснодар, Темрюкский, Ейский и Северский районы, а также Ильский нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось о нескольких раненых и пожаре на НПЗ.

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