Сотрудник котельной погиб в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА

Последствия массированной атаки на Кубань 21 июня оказались более серьезными, чем сообщалось ранее. В Краснодаре есть погибший, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
«В результате падения обломков беспилотника погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре», — написал он и выразил соболезнования.
Власти обещают оказать семье погибшего «всю необходимую помощь и поддержку».
В течение ночи в Краснодарском крае были атакованы сам Краснодар, Темрюкский, Ейский и Северский районы, а также Ильский нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось о нескольких раненых и пожаре на НПЗ.