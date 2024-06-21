Обломки БПЛА упали в Краснодаре, загорелся Ильский НПЗ, есть раненые

Массированной атаке беспилотников подвергся Краснодарский край ночью 21 июня.
В 3:50 оперативный штаб региона сообщил о четырёх пострадавших из-за падения обломков (по предварительным данным) и о повреждениях автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре.
В 4:44 был опубликован новый пост: около 4 часов БПЛА упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, были повреждены хозяйственные сооружения, начался пожар. Огонь охватил 50 кв. м, за 40 минут его ликвидировали. По предварительной информации, пострадали два человека.
Губернатор края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале также рассказал об этих происшествиях: в Краснодаре у автовокзала повреждено здание котельной, в Северском районе — административные здания на территории НПЗ.
«К сожалению, есть пострадавшие среди работников этих объектов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил Кондратьев.
В начале ночи были атакованы Темрюкский, Ейский и Северский районы (в частности, поселок Афипский). Там никто не пострадал. В Темрюкском районе обломки БПЛА упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали, серьезных разрушений нет.