Обломки БПЛА упали в Краснодаре, загорелся Ильский НПЗ, есть раненые

Массированной атаке беспилотников подвергся Краснодарский край ночью 21 июня.

В 3:50 оперативный штаб региона сообщил о четырёх пострадавших из-за падения обломков (по предварительным данным) и о повреждениях автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре.

В 4:44 был опубликован новый пост: около 4 часов БПЛА упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, были повреждены хозяйственные сооружения, начался пожар. Огонь охватил 50 кв. м, за 40 минут его ликвидировали. По предварительной информации, пострадали два человека.