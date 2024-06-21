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    Беспилотники долетели до Адыгеи

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    География ночных атак БПЛА расширяется. Несколько беспилотников 21 июня атаковали Республику Адыгея, сообщает глава республики Мурат Кумпилов. Люди там не пострадали.

    «Ночью в нашей республике вновь были зафиксированы прилеты БПЛА в Тахтамукайском районе — в ауле Козет, поселке Новом и пгт Яблоновском», — пишет Кумпилов.

    В Яблоновском оказалась поврежденной кровля частного дома. Семье обещают оказать помощь.

    По данным Минобороны, силы ПВО сегодня ночью перехватили и уничтожили 70 БПЛА в Крыму и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА в Краснодарском крае, один в Волгоградской области. Морская авиация уничтожила в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров. В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, система ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом.

    В Краснодарском крае, как уже писала «Фонтанка», есть пострадавшие и погибший. Горел Ильский НПЗ, пожар быстро потушили.

    Вчера в Адыгее в результате атаки произошел пожар на нефтебазе в посёлке городского типа Энем Тахтамукайского района. Никто не пострадал.

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