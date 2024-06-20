БПЛА атаковали семь регионов. В Адыгее начался пожар на нефтебазе

Ночью 20 июня силы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в семи российских регионах, отчитывается Минобороны.



География широка. Перехвачены и уничтожены шесть БПЛА в Адыгее, три в Брянской области, три в Краснодарском крае и по одному в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.



В Адыгее в результате атаки начался пожар на нефтебазе в посёлке городского типа Энем Тахтамукайского района, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.



Беспилотников было несколько. Огонь охватил около 400 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали его к 6 часам утра.

