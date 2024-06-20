    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, зап

    751мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.63eur89.09

    БПЛА атаковали семь регионов. В Адыгее начался пожар на нефтебазе

    378
    1 комментарий

    Ночью 20 июня силы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в семи российских регионах, отчитывается Минобороны.

    География широка. Перехвачены и уничтожены шесть БПЛА в Адыгее, три в Брянской области, три в Краснодарском крае и по одному в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

    В Адыгее в результате атаки начался пожар на нефтебазе в посёлке городского типа Энем Тахтамукайского района, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

    Беспилотников было несколько. Огонь охватил около 400 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали его к 6 часам утра.

    «Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», — добавил Кумпилов.

    На Кубани, напомним, БПЛА разрушил дом, погибла женщина.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотниковАдыгеяКубаньПожар на нефтебазе
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close