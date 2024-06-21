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    Более 40 БПЛА сбиты в Краснодарском крае, а в Крыму — 70

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    Официальную информацию об отражении ночных атак 21 июня сообщает Министерство обороны РФ. Действительно, атака на Краснодарский край была массированной, а на Крым — еще более масштабной.

    Силы ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один над территорией Волгоградской области. Морская авиация уничтожила в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

    В Краснодарском крае, как уже писала «Фонтанка», есть пострадавшие и погибший. Пожар на Ильском НПЗ потушен.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром сообщал о сбитых беспилотниках.

    «В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — пишет он.

    Никто не пострадал, повреждений объектов нет.

    В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, система ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет.

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