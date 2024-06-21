Более 40 БПЛА сбиты в Краснодарском крае, а в Крыму — 70

Официальную информацию об отражении ночных атак 21 июня сообщает Министерство обороны РФ. Действительно, атака на Краснодарский край была массированной, а на Крым — еще более масштабной.
Силы ПВО перехватили и уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА над территорией Краснодарского края и один над территорией Волгоградской области. Морская авиация уничтожила в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
В Краснодарском крае, как уже писала «Фонтанка», есть пострадавшие и погибший. Пожар на Ильском НПЗ потушен.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром сообщал о сбитых беспилотниках.
«В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — пишет он.
Никто не пострадал, повреждений объектов нет.
В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, система ПВО сбила беспилотник над Клинцовским районом. Пострадавших и разрушений нет.