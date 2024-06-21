Нефтебаза в Тамбовской области вторые сутки горит, предположительно, после атаки БПЛА

В Тамбовской области 21 июня продолжают тушить Платоновскую нефтебазу в Рассказовском муниципальном округе, которая загорелась, предположительно, в результате атаки беспилотника. Как сообщает телеграм-канал администрации области, открытое горение к 9 часам ликвидировано, сейчас пожарные охлаждают резервуары.

«На площадке продолжают работать специалисты Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС», — сообщили в правительстве региона.



«Фонтанка» писала, что рано утром 20 июня на Платоновской нефтебазе после «хлопка» начался пожар, предположительно в результате атаки БПЛА. Огонь охватил два резервуара. В Первомайском муниципальном округе Тамбовской области утром были обнаружены остатки дрона, который взорвался в воздухе.