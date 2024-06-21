    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, зап

    757мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.42eur91.45

    Нефтебаза в Тамбовской области вторые сутки горит, предположительно, после атаки БПЛА

    2104
    5 комментариев

    В Тамбовской области 21 июня продолжают тушить Платоновскую нефтебазу в Рассказовском муниципальном округе, которая загорелась, предположительно, в результате атаки беспилотника. Как сообщает телеграм-канал администрации области, открытое горение к 9 часам ликвидировано, сейчас пожарные охлаждают резервуары.

    «На площадке продолжают работать специалисты Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС», — сообщили в правительстве региона.

    «Фонтанка» писала, что рано утром 20 июня на Платоновской нефтебазе после «хлопка» начался пожар, предположительно в результате атаки БПЛА. Огонь охватил два резервуара. В Первомайском муниципальном округе Тамбовской области утром были обнаружены остатки дрона, который взорвался в воздухе.

    По данным ведомства, силы ПВО сегодня перехватили и уничтожили 70 БПЛА в Крыму и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА в Краснодарском крае, один в Волгоградской области, три в Брянской области. О прилетах дронов проинформировал и глава Адыгеи. В Краснодарском крае есть погибший, среди пострадавших — сотрудники МЧС. Горел Ильский НПЗ, пожар быстро потушили.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака БПЛААтака беспилотниковТамбовская областьПожар на НПЗ
    ЛАЙК8
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close