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    БПЛА в Тамбовской области. Начался пожар на нефтебазе

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    Беспилотники 20 июня долетели до Тамбовской области. Рано утром, предположительно, в результате атаки БПЛА прозвучал хлопок и загорелся резервуар на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе, сообщает губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

    «К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России», — пишет Егоров.

    В Первомайском муниципальном округе утром были обнаружены остатки дрона, который разорвался в воздухе.

    «Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — подчеркивает губернатор.

    Напомним, Минобороны сообщало об отражении атак БПЛА в шести регионах. На Кубани погибла женщина. В Адыгее начался пожар на нефтебазе.

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