БПЛА в Тамбовской области. Начался пожар на нефтебазе

Беспилотники 20 июня долетели до Тамбовской области. Рано утром, предположительно, в результате атаки БПЛА прозвучал хлопок и загорелся резервуар на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе, сообщает губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

«К ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России», — пишет Егоров.

В Первомайском муниципальном округе утром были обнаружены остатки дрона, который разорвался в воздухе.

«Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — подчеркивает губернатор.