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    При атаке дронов в Краснодарском крае пострадали два сотрудника МЧС

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    В результате атаки на Краснодарский край 21 июня пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщает телеграм-канал министерства.

    «В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», — отмечается в сообщении.

    Им оказали медпомощь, они находятся на амбулаторном лечении.

    По данным Минобороны, силы ПВО сегодня ночью перехватили и уничтожили 43 БПЛА в Краснодарском крае, а также беспилотники в других регионах (в том числе 70 в Крыму и над акваторией Черного моря). В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ, пожар быстро потушили. В самом Краснодаре погиб человек.

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