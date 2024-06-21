При атаке дронов в Краснодарском крае пострадали два сотрудника МЧС

В результате атаки на Краснодарский край 21 июня пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщает телеграм-канал министерства.
«В результате прилета беспилотника при исполнении служебных обязанностей они получили травмы», — отмечается в сообщении.
Им оказали медпомощь, они находятся на амбулаторном лечении.
По данным Минобороны, силы ПВО сегодня ночью перехватили и уничтожили 43 БПЛА в Краснодарском крае, а также беспилотники в других регионах (в том числе 70 в Крыму и над акваторией Черного моря). В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ, пожар быстро потушили. В самом Краснодаре погиб человек.