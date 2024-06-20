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    В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе. Горят два резервуара

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    В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе. Об этом 20 июня сообщает правительство региона.

    «Тушение пожара на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области продолжается, сил и средств для этого достаточно. <...> В настоящее время горят два резервуара», — сказано в сообщении.

    Напомним, «Фонтанка» писала, что рано утром 20 июня на Платоновской нефтебазе после «хлопка» начался пожар, предположительно в результате атаки БПЛА, сообщал губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

    В Первомайском муниципальном округе Тамбовской области утром были обнаружены остатки дрона, который взорвался в воздухе.

    В ночь на 20 июня беспилотники атаковали шесть российских регионов. Перехвачены и уничтожены шесть БПЛА в Адыгее, три — в Брянской области, три — в Краснодарском крае, и по одному в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

    В Адыгее в результате атаки начался пожар на нефтебазе. Там огонь охватил около 400 квадратных метров, но пожар полностью ликвидировали уже к шести часам утра.

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