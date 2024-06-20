В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе. Горят два резервуара

В Тамбовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе. Об этом 20 июня сообщает правительство региона.

«Тушение пожара на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области продолжается, сил и средств для этого достаточно. <...> В настоящее время горят два резервуара», — сказано в сообщении.

Напомним, «Фонтанка» писала, что рано утром 20 июня на Платоновской нефтебазе после «хлопка» начался пожар, предположительно в результате атаки БПЛА, сообщал губернатор Тамбовской области Максим Егоров.