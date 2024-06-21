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    Главный синоптик Петербурга радует прогнозом на выходные

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    Погода в Петербурге улучшается с каждым днем, впереди нас ждёт преимущественно сухой и теплый период, радует горожан главный синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канле 21 июня.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По его словам, «просохнет все, что дождик успел намочить, пожарная опасность в лесах области и города снова начнет повышаться, но самое главное — мы отдохнем от капризов природы».

    Сегодня кратковременные дожди возможны только местами в Ленинградской области, в том числе на Карельском перешейке, но до Петербурга не дойдут. Днем снова усилится западный ветер — до 8–13 м/с, а у Финского залива — до 15 м/с, но «ненадолго, только с максимальным прогревом воздуха». А прогреваться воздух будет: столбики термометра доберутся до плюс 20, даже несмотря на этот ветер.

    «В выходные дни мы окончательно избавимся от влияния циклона, центр которого и так далеко, но еще даёт нам некоторую неустойчивость атмосферы, поэтому сегодня ещё и будут кратковременные дожди», — пишет Колесов.

    При этом атмосферное давление, по его словам, останется ниже нормы.

    В воскресенье южнее Ленинградской области пройдёт новый циклон с южной Балтики, но нас он не заденет. Сухая и теплая погода Петербургу в выходные дни обеспечена. К 23 июня ветер поменяет направление, воздух днем сможет прогреваться до 20–24 градусов, и воскресенье будет более теплым, чем суббота.

    «Следующий дождик планируется на день понедельника, но, может, ещё и передумает подходить к Санкт-Петербургу. Всем хороших выходных», — резюмирует Колесов.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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