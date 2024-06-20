Спасатели обнаружили в Черном море тело девушки. Это может быть унесенная волнами с пляжа «Ривьера»

Спасатели обнаружили в Черном море тело девушки. По предварительной информации, это может быть пропавшая 16 июня
Поиски пропавшей продолжались безостановочно: специалисты на катерах обследовали акваторию Черного моря, пирсы, волнорезы и осматривали берег.
Для установления личности предстоит провести процедуру опознания.
Трагедия произошла, когда девушка со спутником зашла по колено в бушующее море. Волны моментально сбили пару с ног. Парню удалось удержаться у берега, а вот девушку унесло и она пропала из виду.