Спасатели обнаружили в Черном море тело девушки. Это может быть унесенная волнами с пляжа «Ривьера»

Спасатели обнаружили в Черном море тело девушки. По предварительной информации, это может быть пропавшая 16 июня 20-летняя отдыхающая, которую унесло волнами с пляжа «Ривьера» во время шторма. Сообщение об обнаружении тела появилось сегодня в телеграм-канале МЧС России.

Поиски пропавшей продолжались безостановочно: специалисты на катерах обследовали акваторию Черного моря, пирсы, волнорезы и осматривали берег.

Для установления личности предстоит провести процедуру опознания.

Трагедия произошла, когда девушка со спутником зашла по колено в бушующее море. Волны моментально сбили пару с ног. Парню удалось удержаться у берега, а вот девушку унесло и она пропала из виду.

