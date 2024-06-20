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    Спасатели обнаружили в Черном море тело девушки. Это может быть унесенная волнами с пляжа «Ривьера»

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    Спасатели обнаружили в Черном море тело девушки. По предварительной информации, это может быть пропавшая 16 июня 20-летняя отдыхающая, которую унесло волнами с пляжа «Ривьера» во время шторма. Сообщение об обнаружении тела появилось сегодня в телеграм-канале МЧС России.

    Поиски пропавшей продолжались безостановочно: специалисты на катерах обследовали акваторию Черного моря, пирсы, волнорезы и осматривали берег.

    Для установления личности предстоит провести процедуру опознания.

    Трагедия произошла, когда девушка со спутником зашла по колено в бушующее море. Волны моментально сбили пару с ног. Парню удалось удержаться у берега, а вот девушку унесло и она пропала из виду.

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    МЧССочиТело девушкиЧерное мореПляж Ривьера
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