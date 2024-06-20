Rheinmetall получил рекордный заказ на 155-миллиметровые боеприпасы. Часть попадет на Украину

Бундесвер заключил рекордный контракт на закупку боеприпасов с концерном Rheinmetall. Речь идет о закупке 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на € 8,5 млрд. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.
Уточняется, что первые поставки по контракту намечены на начало 2025 года. Как передает РИА Новости, часть снарядов передадут Украине. Кроме ФРГ в заказе участвуют Дания, Эстония и Нидерланды.
«Мы очень рады самому крупному заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупный рамочный контракт подчеркивает <...> нашу позицию крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов», — цитирует агентство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера.
Ранее сообщалось, что с момента начала конфликта на Украине Rheinmetall повысил цены на 155-миллиметровые боеприпасы более чем в полтора раза. О желании и готовности значительно нарастить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов глава Rheinmetall заявлял еще в январе 2023 года. Концерн производит, в том числе, пушки для танков Leopard 2.
В конце мая стало известно, что США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В четвертый пакет американской помощи Киеву вошли высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм.