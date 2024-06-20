Rheinmetall получил рекордный заказ на 155-миллиметровые боеприпасы. Часть попадет на Украину

Бундесвер заключил рекордный контракт на закупку боеприпасов с концерном Rheinmetall. Речь идет о закупке 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на € 8,5 млрд. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.



Уточняется, что первые поставки по контракту намечены на начало 2025 года. Как передает РИА Новости, часть снарядов передадут Украине. Кроме ФРГ в заказе участвуют Дания, Эстония и Нидерланды.

«Мы очень рады самому крупному заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупный рамочный контракт подчеркивает <...> нашу позицию крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов», — цитирует агентство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера.