Немецкий производитель хочет выпускать HIMARS и боеприпасы

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн готов значительно нарастить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов, сообщает агентство Reuters 28 января.



По словам главы Rheinmetall, компания также ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin, производителем реактивных систем залпового огня HIMARS. «На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить с Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS», - заявил Паппергер.

Заявление Паппергера о наращивании производства может быть связано с грядущей встречей представителей оборонной промышленности Германии с новым министром обороны Борисом Писториусом. В рамках нее он планирует обсудить с игроками рынка, как ускорить закупки оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе после того, как почти год пожертвований оружия Украине истощил запасы немецкой армии.