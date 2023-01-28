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    Немецкий производитель хочет выпускать HIMARS и боеприпасы

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    Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что оборонный концерн готов значительно нарастить выпуск танковых и артиллерийских боеприпасов, сообщает агентство Reuters 28 января.

    По словам главы Rheinmetall, компания также ведет переговоры с американской корпорацией Lockheed Martin, производителем реактивных систем залпового огня HIMARS. «На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить с Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS», - заявил Паппергер.

    Заявление Паппергера о наращивании производства может быть связано с грядущей встречей представителей оборонной промышленности Германии с новым министром обороны Борисом Писториусом. В рамках нее он планирует обсудить с игроками рынка, как ускорить закупки оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе после того, как почти год пожертвований оружия Украине истощил запасы немецкой армии.

    Кроме того, оборонный концерн рассматривает возможность строительства нового порохового завода, возможно, в Саксонии. По словам главы компании, для этого потребуются инвестиции со стороны правительства ФРГ в размере 700-800 миллионов евро.

    Компания Rheinmetall производит ряд оборонных изделий, в том числе и пушки для танков Leopard 2. В интервью агентству Паппергер заявил о том, что концерн может выпускать 240 тысяч единиц танковых боеприпасов в год, «что больше, чем нужно всему миру».

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    ГерманияНАТОБоеприпасы
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