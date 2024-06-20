«Теплосеть» подтверждает: фонтан в Большом Казачьем мог задеть автомобиль

Фонтан в Большом Казачьем переулке в центре Петербурга 20 июня возник в связи с испытаниями тепловых сетей. Он был холодным: температура воды в трубах сейчас не превышает 40 градусов.
«В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: Большой Казачий переулок, дом 8», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
По предварительной информации, в зоне дефекта оказался автомобиль, отмечают в компании. Ответственность застрахована АО «СОГАЗ», реальный ущерб будет возмещен.
«На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, ненадёжный участок отключен, организовываются ремонтные работы. Испытания продолжаются», — добавляют в «Теплосети».
Испытания сегодня проводятся в четырёх районах: в Московском, Фрунзенском, Адмиралтейском и Центральном. Горячая вода у потребителей, напомним, отключена до 26 июня.