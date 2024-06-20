Масштабные испытания: горячей воды в четырех районах не будет несколько дней

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 20 июня испытывает тепловые сети в четырех районах города: Центральном, Московском, Фрунзенском и Адмиралтейском, сообщается на сайте компании. Согласно календарю летней ремонтной кампании, отключения продлятся до 26 июня. Температура воды в трубах в эти дни будет не выше 40 градусов.

В Центральном районе в зону испытаний входят следующие улицы: Невский проспект от Владимирского проспекта до канала Грибоедова, Вознесенский, набережные Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, Большая Конюшенная, Ломоносова, Итальянская, Чайковского, Моховая, Пестеля, Караванная, Инженерная, Гражданская, Гороховая, Глинки, переулки Банный, Апраксин, Мучной, Торговый, Банковский, Конюшенный, Круглый, Басков, Львиный, Соляной, Столярный; Степановский проезд; площади Островского (вдоль четной стороны), Ломоносова и Манежная (четная сторона).

Во Фрунзенском и Московском районах испытания охватили следующие улицы: Лиговский проспект; набережная Обводного канала от моста Витебской железной дороги, Боровая (пересечение в створе домов №№ 47 — 52 и №№ 55 — 84), Прилукская (от Боровой до Воронежской), Тамбовская, Расстанная, Рыбинская, Воронежская (от набережной Обводного канала до Расстанной). В Адмиралтейском районе — проспекты Московский, Загородный, Малодетскосельский, Клинский, набережные Обводного канала, Фонтанки, Введенский канал, улицы Большая Морская, Марата, Серпуховская, Бронницкая, Верейская, Можайская, Рузовская; переулки Столярный, Подъездной, Батайский, Большой Казачий, Малый Казачий.

В зону повторных испытаний в Адмиралтейском и Центральном районах вошли тепловые сети на Вознесенском и Римского-Корсакова; набережных Фонтанки, канала Грибоедова, Английской набережной; на Исаакиевской и Дворцовой площадях, на улицах Малая, Средняя, Большая Подьяческие, Глинки, Большая Морская, Гороховая, Галерная, Почтамтская, Якубовича, Миллионная; в переулках Бойцова, Красноградский, Львиный, Почтамтский.



Энергетики напоминают, что приближаться к местам вытекания воды и заходить за ограждения нельзя. О признаках повреждения коммуникаций сообщайте по телефону 004 (с мобильного — 112).

