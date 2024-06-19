«Объективно — надо убирать». Спикер Заксобрания рассказал, как будут ограничивать кикшеринг в Петербурге

Власти Петербурга работают над поправками в законодательство, которые ограничат движение самокатов по тротуарам и позволят городу получать доход от работы шеринговых сервисов. Об этом рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский 19 июня в эфире радиостанции Business FM.
Один из законопроектов позволит бюджету Петербурга получать налоговые поступления от сервисов шеринга и агрегаторов такси. Они используют городскую инфраструктуру, но город ничего не получает, подчеркнул Бельский.
«Если ничего не получаем, зачем нам это нужно? А деньги достаточно серьезные, они все оседают в Москве», — сказал он.
Депутаты хотят изменить это так, чтобы «деньги, которые приходят из конкретного региона, уходили в конкретный регион», пояснил он. «Сейчас над законопроектом работаем, к осени предложим», — отметил Бельский.
Другие инициативы касаются ограничений передвижения самоката по тротуару. Тотального запрета не планируется.
«Объективно — надо убирать [с тротуаров]. Но если не готова инфраструктура и не существует специальных велодорожек для самокатов в том объеме, в каком должны быть, то тут надо принимать решения на переходный период», — отметил он.
По словам Бельского, запрет коснется центра города, где узкие тротуары. Но город планирует развивать инфраструктуру велодорожек. «В планах есть и мы надеемся, что основное бремя мы заберём на себя», — отметил он.
Запреты на езду на самокатах на время крупных мероприятий власти продолжат вводить, но постоянных ограничений, к примеру, на выходные дни, не будет, заключил Бельский.