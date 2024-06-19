«Объективно — надо убирать». Спикер Заксобрания рассказал, как будут ограничивать кикшеринг в Петербурге

Власти Петербурга работают над поправками в законодательство, которые ограничат движение самокатов по тротуарам и позволят городу получать доход от работы шеринговых сервисов. Об этом рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский 19 июня в эфире радиостанции Business FM.



Один из законопроектов позволит бюджету Петербурга получать налоговые поступления от сервисов шеринга и агрегаторов такси. Они используют городскую инфраструктуру, но город ничего не получает, подчеркнул Бельский.



«Если ничего не получаем, зачем нам это нужно? А деньги достаточно серьезные, они все оседают в Москве», — сказал он.

