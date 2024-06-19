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    «Мы не получали жалоб». Во «Вкусно — и точка» временно убрали из меню чиабатту с тунцом

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    Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» на несколько недель убрала из своего меню чиабатту с тунцом. Об этом 19 июня сообщает компания в своем telegram-канале.

    Ресторан отметил, что такое решение было принято из-за того, что сейчас на предприятиях общепита проходят многочисленные проверки сырья. Рейды начались после вспышки ботулизма.

    «Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность», — отметили во «Вкусно — и точка».

    В Москве с 14 июня начались массовые отравления салатами из службы доставки. В больницы за первые двое суток обратились больше 100 человек. Все они проходят специальное обследование на ботулизм. В Нижнем Новгороде и Казани также есть отравившиеся. Известно, что заболевшие тоже заказывали готовую еду.

    18 июня стало известно, что задержан гендиректор фирмы-производителя консервированной фасоли. Она была в салатах, которые, как предполагается, стали причиной массовых отравлений в нескольких регионах.

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