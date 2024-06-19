«Мы не получали жалоб». Во «Вкусно — и точка» временно убрали из меню чиабатту с тунцом

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» на несколько недель убрала из своего меню чиабатту с тунцом. Об этом 19 июня сообщает компания в своем telegram-канале.

Ресторан отметил, что такое решение было принято из-за того, что сейчас на предприятиях общепита проходят многочисленные проверки сырья. Рейды начались после вспышки ботулизма.

«Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность», — отметили во «Вкусно — и точка».