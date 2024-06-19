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    Отмену платы за детские сады в Петербурге оценили в 200 млн в месяц

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    Петербургский парламент 19 июня рассмотрел в первом чтении законопроект об отмене платы за детские сады. О такой инициативе ранее заявлял губернатор Петербурга Александр Беглов.

    Как объяснил представитель губернатора Константин Сухенко, сейчас родители платят 450–1200 рублей в месяц за посещение садика. 450 платят те, у кого трое детей, 1200 — у кого один. С 1 сентября плата будет отменена.

    По словам Сухенко, с сентября по декабрь 2024 года в бюджет заложили 833 млн рублей для этого. Законопроект поддержали в первом чтении.

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