Отмену платы за детские сады в Петербурге оценили в 200 млн в месяц

Петербургский парламент 19 июня рассмотрел в первом чтении законопроект об отмене платы за детские сады. О такой инициативе ранее заявлял губернатор Петербурга Александр Беглов.



Как объяснил представитель губернатора Константин Сухенко, сейчас родители платят 450–1200 рублей в месяц за посещение садика. 450 платят те, у кого трое детей, 1200 — у кого один. С 1 сентября плата будет отменена.

По словам Сухенко, с сентября по декабрь 2024 года в бюджет заложили 833 млн рублей для этого. Законопроект поддержали в первом чтении.