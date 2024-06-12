Президент России присвоил 87 генеральских званий одним указом

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и классных чинов». Документ опубликован 12 июня на портале правовой информации.
Повышение коснулось в общей сложности 87 военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников таможенной службы и юстиции. Восемь адмиральских званий достались представителям ВМФ России.
Генерал-полковниками стали замначальника Генштаба ВС РФ Василий Трушин и начальник главного управления вооружения Анатолий Гуляев, генерал-лейтенантами - начальник главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук, глава департамента ведомства по обеспечению гособоронзаказа Вячеслав Рыженков и замдиректора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич. Еще один замдиректора ФСВТС Рамиль Сайфутдинов получил звание генерал-майора.
Вице-адмиралом стал врио начальника Военно-морской академии Александр Карпов, а контр-адмиралом— командир Балтийской военно-морской базы Алексей Жовтоножко.
Чуть ранее Владимир Путин своим указом включил министра обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности.