Реконструкторы приглашают погрузиться в историю России в парке 300-летия Петербурга

В День России, 12 июня, в парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет фестиваль «От Руси до России». Зрителей ждет погружение в историю нашего государства — от Древней Руси и до России Петра Великого, а также выступления танцоров и музыкантов и другие развлечения. Вход свободный. 0+
Интерактивные площадки с «дворами» по истории России IX–XVIII веков и ярмарки традиционных ремесел будут работать с полудня до 19 часов. Здесь можно будет увидеть настоящий драккар, пострелять из лука, попробовать себя в фехтовании, изготовить чеканную монету или патрон (с крупой вместо пороха), насладиться колокольными мелодиями в исполнении монахов-звонарей.
В 14:55 состоится шоу реконструкторов «История развития военного снаряжения XVII–XVIII веков», на котором зрители увидят строевую работу русских воинов.
Также в программе праздника — мастер-классы по придворным танцам эпохи барокко и русским народным танцам, спектакль «Как Иван на заработки в Москву ездил».
Концерт хедлайнера — фолк-рок группы из Тамбова «Сколот» — назначен на 17:40, а в течение дня состоятся выступления фолк-исполнителя «ЛаDo», фольклорного ансамбля «А где все?» и струнного квартета Fumo Rosso.
Подробное расписание в паблике фестиваля в «ВКонтакте».