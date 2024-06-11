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    «Вот такой получается праздничный день». Главный синоптик Петербурга показывает, что придёт к нам 12 июня

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    Настоящее и будущее Петербурга показал на карте главный синоптик города Александр Колесов. Сегодня, 11 июня, погожий день, осадков нет и не жарко, только в прибрежных районах у Невской губы будет чуть прохладнее.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Но вот с завтрашним праздничным днем всё сложнее, атмосферный фронт будет проходить ночью и утром через город, так что дождей нам не избежать. Но и в середине дня ещё возможен дождь кратковременного характера», — пишет Колесов.

    Юго-западный, западный ветер будет усиливаться до 7–12 м/с. И только во второй половине дня станет спокойнее. Воздух будет прогреваться слабо из-за облаков и осадков, но до 20 градусов может дотянуть, когда покажется солнце.

    «Вот такой получается праздничный день, но так часто бывает в Санкт-Петербурге в последние годы», — отмечает синоптик.

    Чаще всего в День России в Петербурге бывает 18–22 градуса и периодически поливает дождик. Жарко 12 июня было лишь в 2002 году — 27,2 градуса, а еще в 2011-м — 26,4 градуса.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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