«Вот такой получается праздничный день». Главный синоптик Петербурга показывает, что придёт к нам 12 июня

Настоящее и будущее Петербурга показал на карте главный синоптик города Александр Колесов. Сегодня, 11 июня, погожий день, осадков нет и не жарко, только в прибрежных районах у Невской губы будет чуть прохладнее.

«Но вот с завтрашним праздничным днем всё сложнее, атмосферный фронт будет проходить ночью и утром через город, так что дождей нам не избежать. Но и в середине дня ещё возможен дождь кратковременного характера», — пишет Колесов.



Юго-западный, западный ветер будет усиливаться до 7–12 м/с. И только во второй половине дня станет спокойнее. Воздух будет прогреваться слабо из-за облаков и осадков, но до 20 градусов может дотянуть, когда покажется солнце.

