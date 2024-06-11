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    «У меня иммунитет». Орбакайте объяснила хейтерам, почему к ней не прилипает кое-что

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    Заслуженная артистка Кристина Орбакайте, у которой весной этого года отменили почти все концерты в России, нарушила обеты молчания и ответила своим хейтерам. Видеообращение она выложила утром 11 июня в своих соцсетях.

    «Тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил… Хочу сказать, да всё у меня зашибись <...> А то говно, которое по жизни встречается — послушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает», — заявила Кристина Орбакайте.

    Артистка также поблагодарила своих поклонников за поддержку, для них ей всегда «есть что сказать и спеть». «Обнимаю. Всем мира и добра», — отметила певица.

    Весной 2024 года Орбакайте должна была выступить с программой «На бис» по всей России, однако чем ближе была дата первого концерта, тем меньше в графике оставалось городов. В итоге артистка выступила только на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге и в баре в Москве. Билеты на 2,5 млн в «Октябрьском» выкупила администрация МО «Левашово». Представители муниципалитета рассказали «Фонтанке», что выбор пал на Орбакайте из-за ограниченного репертуара перед Международным женским днем.

    Первыми с требованием отменить Орбакайте выступили ветераны из организации «Боевое братство» Бурятии. Затем сорвались выступления в Красноярске, Иркутске, Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке.

    В планах у Орбакайте выступления в Северной Америке и Израиле.

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    Кристина Орбакайте
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