«У меня иммунитет». Орбакайте объяснила хейтерам, почему к ней не прилипает кое-что

Заслуженная артистка Кристина Орбакайте, у которой весной этого года отменили почти все концерты в России, нарушила обеты молчания и ответила своим хейтерам. Видеообращение она выложила утром 11 июня в своих соцсетях.

«Тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил… Хочу сказать, да всё у меня зашибись <...> А то говно, которое по жизни встречается — послушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает», — заявила Кристина Орбакайте.

Артистка также поблагодарила своих поклонников за поддержку, для них ей всегда «есть что сказать и спеть». «Обнимаю. Всем мира и добра», — отметила певица.