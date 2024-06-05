РИА: фигурант дела о «Крокусе» задолжал налоговой более 100 тысяч рублей

Арестованный по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти
Согласно анализу налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства, задолженность Касимова составляет
По предварительным данным, фигурант дела о теракте в «Крокусе» владел кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания заведение прекратило работу.
Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в здание «Крокуса» и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550. Более 1700 человек были признаны потерпевшими.