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    Теракт в «Крокус Холле»

    РИА: фигурант дела о «Крокусе» задолжал налоговой более 100 тысяч рублей

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    2 комментария

    Арестованный по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тыс. рублей. Он мог владеть кафе «Чайхана». Подробности передает РИА Новости в среду, 5 июня.

    Согласно анализу налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства, задолженность Касимова составляет 102,765 тыс. рублей. Операции по его счетам в двух банках были заморожены 3 июня в связи «с неисполнением налогоплательщиком требований об уплате задолженности», свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик».

    По предварительным данным, фигурант дела о теракте в «Крокусе» владел кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания заведение прекратило работу.

    Вечером 22 марта вооруженные мужчины ворвались в здание «Крокуса» и начали расстреливать людей, пришедших на концерт группы «Пикник». Погибли больше 140 человек, пострадали свыше 550. Более 1700 человек были признаны потерпевшими.

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    Комментарии 2

    AndrewBarsik05 Июн 2024 в 11:09
    Это необычайно важная информация! Сразу видно, что "органы" взялись за дело со всей серьёзностью. Ждём сведений о том, сколько раз остальные фигуранты нарушили правила дорожного движения. Без этого картина беспощадной борьбы с террором выглядит неполно.
    +1−0
    28024686505 Июн 2024 в 10:36
    а еще он не мыл шею
    +0−0
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