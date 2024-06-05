РИА: фигурант дела о «Крокусе» задолжал налоговой более 100 тысяч рублей

Арестованный по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов задолжал налоговой службе почти 103 тыс. рублей. Он мог владеть кафе «Чайхана». Подробности передает РИА Новости в среду, 5 июня .



Согласно анализу налоговых документов, имеющихся в распоряжении агентства, задолженность Касимова составляет 102,765 тыс. рублей. Операции по его счетам в двух банках были заморожены 3 июня в связи «с неисполнением налогоплательщиком требований об уплате задолженности», свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик».



По предварительным данным, фигурант дела о теракте в «Крокусе» владел кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания заведение прекратило работу.

