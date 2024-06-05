В канаве на трассе «Кола» найден труп велосипедиста. Рядом — покореженный велосипед и следы негодяя

Труп пожилого велосипедиста найден накануне на
Об обнаружении тела полиции стало известно во вторник утром. Следственно-оперативная группа выехала на место и увидела в канаве труп
Тело направлено в морг для установления причины смерти.
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Труп пожилого велосипедиста найден накануне на
Об обнаружении тела полиции стало известно во вторник утром. Следственно-оперативная группа выехала на место и увидела в канаве труп
Тело направлено в морг для установления причины смерти.
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