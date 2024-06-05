В канаве на трассе «Кола» найден труп велосипедиста. Рядом — покореженный велосипед и следы негодяя

Труп пожилого велосипедиста найден накануне на 72-м километре Мурманского шоссе. Как стало известно «Фонтанке» 5 июня , пока все указывает на то, что мужчину сбили, а виновник скрылся с места ДТП.



Об обнаружении тела полиции стало известно во вторник утром. Следственно-оперативная группа выехала на место и увидела в канаве труп 66-летнего пенсионера из Назии. Мужчину уже около двух недель искали родственники и волонтеры. Рядом с погибшим лежал покореженный велосипед и фрагменты пластикового колпака автомобильного колеса.

