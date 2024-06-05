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    В канаве на трассе «Кола» найден труп велосипедиста. Рядом — покореженный велосипед и следы негодяя

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    37 комментариев

    Труп пожилого велосипедиста найден накануне на 72-м километре Мурманского шоссе. Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, пока все указывает на то, что мужчину сбили, а виновник скрылся с места ДТП.

    Об обнаружении тела полиции стало известно во вторник утром. Следственно-оперативная группа выехала на место и увидела в канаве труп 66-летнего пенсионера из Назии. Мужчину уже около двух недель искали родственники и волонтеры. Рядом с погибшим лежал покореженный велосипед и фрагменты пластикового колпака автомобильного колеса.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии 36

    Су Люк Ын05 Июн 2024 в 11:04
    добрая Новость!
    +1−0
    Bassbit05 Июн 2024 в 11:03
    думаю можно найти виновника, на трассе много камер, после определения примерного времени смерти, можно определить список авто, проезжавших по трассе в тот период времени, у тому же есть колпак колеса, который ещё сузит круг подозреваемых
    +0−1
    vic_5e4cd1938d1a805 Июн 2024 в 10:57
    В кои-то веки назвали правильно по содеянному, "негодяй", а то петербуржцем именуют, то гордо мужчиной назовут. Интересно, когда найдут негодяя, как его "Фонтанка" назовёт...
    +0−1
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