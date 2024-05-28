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    На Маршала Захарова «Мерседес» сбил третьеклассника на самокате. Ребёнок в больнице

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    В Красносельском районе Петербурга катание ребёнка на самокате закончилось аварией и больницей. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.

    На улице Маршала Захарова у дома № 11 «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 56-летний мужчина, сбил третьеклассника, 10-летний ребёнок в этот момент ехал по пешеходному переходу на самокате. ДТП произошло 27 мая в районе 11 часов.

    По предварительной информации, мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ссадинами забрали в больницу. Во время госпитализации у ребёнка было состояние средней степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», водитель «Мерседеса» за прошлый год три раза привлекался к административной ответственности. По информации СПАРК, мужчина занимает руководящую должность в компании, занимающейся недвижимостью.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция выясняет обстоятельства аварии.

    Другой ребёнок оказался в больнице с травмами после того, как упал с самоката на Новочеркасском проспекте. Сейчас шестилетний мальчик находится в реанимации с отеком мягких тканей в теменной области. Врачи контролируют его состояние.

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