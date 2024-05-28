На Маршала Захарова «Мерседес» сбил третьеклассника на самокате. Ребёнок в больнице

В Красносельском районе Петербурга катание ребёнка на самокате закончилось аварией и больницей. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.



На улице Маршала Захарова у дома № 11 «Мерседес Бенц», за рулем которого находился 56-летний мужчина, сбил третьеклассника, 10-летний ребёнок в этот момент ехал по пешеходному переходу на самокате. ДТП произошло 27 мая в районе 11 часов .

По предварительной информации, мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ссадинами забрали в больницу. Во время госпитализации у ребёнка было состояние средней степени тяжести.