На Маршала Захарова «Мерседес» сбил третьеклассника на самокате. Ребёнок в больнице

В Красносельском районе Петербурга катание ребёнка на самокате закончилось аварией и больницей. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 мая.
На улице Маршала Захарова у дома
По предварительной информации, мальчика с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ссадинами забрали в больницу. Во время госпитализации у ребёнка было состояние средней степени тяжести.
По данным «Фонтанки», водитель «Мерседеса» за прошлый год три раза привлекался к административной ответственности. По информации СПАРК, мужчина занимает руководящую должность в компании, занимающейся недвижимостью.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полиция выясняет обстоятельства аварии.
Другой ребёнок оказался в больнице с травмами после того, как упал с самоката на Новочеркасском проспекте. Сейчас шестилетний мальчик находится в реанимации с отеком мягких тканей в теменной области. Врачи контролируют его состояние.