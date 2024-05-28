Шестилетний мальчик упал с самоката и уехал в реанимацию в Петербурге

С началом летних каникул клиника Педиатрического университета в Петербурге столкнулась с большим потоком пациентов, получивших тяжелые травмы при катании на самокатах. Об этом 28 мая рассказали в пресс-службе университета.



Так, в приемное отделение клиники обратились родители 6-летнего мальчика, который упал с самоката на Новочеркасском проспекте и ударился спиной, рукой и головой. Ребенка рвало, сознание было спутанным, на момент поступления в больницу у него заметили признаки, характерные для оглушения. Мальчик не всегда отвечал на вопросы и не выполнял обращенные к нему просьбы, он локализовал боль и думал о ней.