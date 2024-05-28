Шестилетний мальчик упал с самоката и уехал в реанимацию в Петербурге

С началом летних каникул клиника Педиатрического университета в Петербурге столкнулась с большим потоком пациентов, получивших тяжелые травмы при катании на самокатах. Об этом 28 мая рассказали в пресс-службе университета.
Так, в приемное отделение клиники обратились родители
Ребенка осмотрели и срочно сделали КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника. Оказалось, что у него отек мягких тканей в теменной области диаметром до
На набережной Обводного канала с электросамоката упал
Впрочем, не самокатами едиными. Аналогичный закрытый перелом получил в понедельник,
В Педиатрическом университете отмечают, что все больше детей госпитализируют по самостоятельным обращениям, а не по направлениям. «Это совершенно допустимая и законная практика, которую должны иметь в виду родители», — подчеркивает главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник.