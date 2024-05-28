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    Шестилетний мальчик упал с самоката и уехал в реанимацию в Петербурге

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    С началом летних каникул клиника Педиатрического университета в Петербурге столкнулась с большим потоком пациентов, получивших тяжелые травмы при катании на самокатах. Об этом 28 мая рассказали в пресс-службе университета.

    Так, в приемное отделение клиники обратились родители 6-летнего мальчика, который упал с самоката на Новочеркасском проспекте и ударился спиной, рукой и головой. Ребенка рвало, сознание было спутанным, на момент поступления в больницу у него заметили признаки, характерные для оглушения. Мальчик не всегда отвечал на вопросы и не выполнял обращенные к нему просьбы, он локализовал боль и думал о ней.

    Ребенка осмотрели и срочно сделали КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника. Оказалось, что у него отек мягких тканей в теменной области диаметром до 2 сантиметров. Мальчика поместили в реанимационную палату, чтобы контролировать состояние.

    На набережной Обводного канала с электросамоката упал 16-летний подросток — как он сам выразился, «по неосторожности». Пострадавшего на скорой доставили в клинику СПбГПМУ. Рентген показал перелом пястной кости правой кисти со смещением. Ему пришлось делать операцию и ставить металлические фиксаторы.

    Впрочем, не самокатами едиными. Аналогичный закрытый перелом получил в понедельник, 27 мая, 15-летний подросток, катаясь на мопеде. В районе Невского Лесопарка его сбила машина. Подростку провели операцию.

    В Педиатрическом университете отмечают, что все больше детей госпитализируют по самостоятельным обращениям, а не по направлениям. «Это совершенно допустимая и законная практика, которую должны иметь в виду родители», — подчеркивает главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник.

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