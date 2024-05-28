На Камчатке ищут браконьеров, которые застрелили трех медведей прямо с вертолета

На Камчатке разыскивают браконьеров, которые стреляли по медведям с вертолета. Об этом 28 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на данные представителя министерства природных ресурсов региона.



Мужчины открыли стрельбу с воздуха по территории природного заказника «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. По предварительной информации, для охоты они арендовали вертолет Ми-8 и застрелили с борта трех медведей. Туши животных браконьеры привязали к вертолету для перевозки.



«Правительство Камчатского края и лично губернатор Владимир Солодов уделяют огромное внимание экологическому благополучию региона. Мы нетерпимо относимся к фактам браконьерства, особенно на особо охраняемых природных территориях», — сообщили в министерстве.

