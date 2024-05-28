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    На Камчатке ищут браконьеров, которые застрелили трех медведей прямо с вертолета

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    На Камчатке разыскивают браконьеров, которые стреляли по медведям с вертолета. Об этом 28 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на данные представителя министерства природных ресурсов региона.

    Мужчины открыли стрельбу с воздуха по территории природного заказника «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе. По предварительной информации, для охоты они арендовали вертолет Ми-8 и застрелили с борта трех медведей. Туши животных браконьеры привязали к вертолету для перевозки.

    «Правительство Камчатского края и лично губернатор Владимир Солодов уделяют огромное внимание экологическому благополучию региона. Мы нетерпимо относимся к фактам браконьерства, особенно на особо охраняемых природных территориях», — сообщили в министерстве.

    В настоящее время администрацией совместно с полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего, личности браконьеров устанавливаются. Начат опрос свидетелей.

    По данным телеграм-канала «Авиаторщина», незаконная охота была организована в конце апреля и продолжалась несколько дней. Действия браконьеров заметил местный охотничий инспектор. Он снял происходящее на видео, а после написал заявление в полицию.

    Ранее «Фонтанка» писала о спасении тигра Форестера, раненного браконьерами на Дальнем Востоке. Его хотели усыпить, но в итоге привезли из приморского центра «Амурский тигр» в хоспис в Ленобласти.

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