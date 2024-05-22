Вице-премьер Новак: защитить предприятия ТЭК от беспилотников на 100% невозможно

На данный момент власти ведут работу по защите предприятий топливно-энергетического комплекса от беспилотников, но полностью исключить подобные инциденты невозможно. Об этом 22 мая в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину заявил вице-премьер Александр Новак.

«Есть соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭК, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности. И, конечно, 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были», — заявил Александр Новак.

При этом вице-премьер отметил, что работа по совершенствованию механизмов защиты объектов ведется в постоянном режиме.