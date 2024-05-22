Вице-премьер Новак: защитить предприятия ТЭК от беспилотников на 100% невозможно

На данный момент власти ведут работу по защите предприятий топливно-энергетического комплекса от беспилотников, но полностью исключить подобные инциденты невозможно. Об этом 22 мая в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину заявил вице-премьер Александр Новак.
«Есть соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭК, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности. И, конечно, 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были», — заявил Александр Новак.
При этом вице-премьер отметил, что работа по совершенствованию механизмов защиты объектов ведется в постоянном режиме.
20 апреля в Смоленской области после атаки беспилотника произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. По информации МО РФ, тогда восемь украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены над регионами центральной части России, в том числе один — над территорией Смоленской области. 2 мая был атакован объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области.
28 апреля 17 беспилотников были перехвачены в четырех российских регионах. Три из них упали на калужскую нефтебазу.
9 мая беспилотник долетел до промзоны Салавата в Башкирии.