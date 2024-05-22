    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, зап

    770мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.41eur98.3

    Вице-премьер Новак: защитить предприятия ТЭК от беспилотников на 100% невозможно

    1416
    15 комментариев

    На данный момент власти ведут работу по защите предприятий топливно-энергетического комплекса от беспилотников, но полностью исключить подобные инциденты невозможно. Об этом 22 мая в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Есть соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭК, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности. И, конечно, 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были», — заявил Александр Новак.

    При этом вице-премьер отметил, что работа по совершенствованию механизмов защиты объектов ведется в постоянном режиме.

    20 апреля в Смоленской области после атаки беспилотника произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. По информации МО РФ, тогда восемь украинских беспилотников были перехвачены и уничтожены над регионами центральной части России, в том числе один — над территорией Смоленской области. 2 мая был атакован объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе Смоленской области.

    28 апреля 17 беспилотников были перехвачены в четырех российских регионах. Три из них упали на калужскую нефтебазу.

    9 мая беспилотник долетел до промзоны Салавата в Башкирии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр НовакБеспилотникТЭК
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close