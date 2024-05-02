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    Объект гражданской энергетической инфраструктуры атакован в Смоленской области

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    Рославльский район Смоленской области ночью 2 мая подвергся атаке украинских беспилотников, сообщает губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Обошлось без пострадавших.

    «На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры. Пострадавших нет», — написал Анохин.

    24 апреля, напомним, после атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района начались пожары, их потушили сотрудники МЧС.

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