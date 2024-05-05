Опекун убитого на Урале Далера попал под статью вслед за женой

Участник СВО и опекун погибшего Далера Бобиева Александр Наумов также является фигурантом уголовного дела. Как сообщает в воскресенье, 5 мая, издание Е1.RU со ссылкой на Екатеринбургский гарнизонный военный суд, мужчине вменяют истязание несовершеннолетнего.
Жена Александра Вероника уже несколько месяцев находится в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, мошенничестве и истязаниях. Дело в отношении главы семейства поступило в суд в марте, но ни одного заседания по нему еще не состоялось. Ближайшее рассмотрение назначено на 16 мая.
В июне прошлого года шестилетнего Далера искали в течение несколько дней. В итоге тело ребенка нашли в гараже, который арендовала семья Наумовых. Веронику, являвшуюся опекуном Далера, задержали. Она рассказала, что мальчик утонул в ванной. Женщина якобы спрятала тело, чтобы у нее не забрали других детей. Александр Наумов в это время был в зоне СВО, но, узнав о случившемся, сразу приехал. Старшая сестра Далера рассказывала, что Вероника жестоко наказывала мальчика за любую провинность. Гибели ребенка предшествовало избиение металлическим рожком для обуви.