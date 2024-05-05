Опекун убитого на Урале Далера попал под статью вслед за женой

Участник СВО и опекун погибшего Далера Бобиева Александр Наумов также является фигурантом уголовного дела. Как сообщает в воскресенье, 5 мая, издание Е1.RU со ссылкой на Екатеринбургский гарнизонный военный суд, мужчине вменяют истязание несовершеннолетнего.



Жена Александра Вероника уже несколько месяцев находится в СИЗО. Ее обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, мошенничестве и истязаниях. Дело в отношении главы семейства поступило в суд в марте, но ни одного заседания по нему еще не состоялось. Ближайшее рассмотрение назначено на 16 мая.

