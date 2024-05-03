У «Пикника» вышла новая песня с клипом — первая после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» 3 мая выложила новую песню «Гитары тихие рыданья» и клип на нее. Это первая новая запись, выложенная после концерта группы 22 марта в «Крокусе», на котором был совершен теракт.
В записи видео, помимо музыкантов группы, приняла участие танцовщица Тая Савина.
Автор: Пикник / YouTube
Недавно миновало 40 дней со дня теракта, унесшего жизни 145 человек, включая шестерых детей. Свыше 550 человек пострадали. По погибшим отслужили панихиду. В конце апреля суд арестовал 12-го фигуранта уголовного дела. А в Госдуму внесли поправки по безопасности в законодательство о культуре.