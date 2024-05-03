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    Смертельное ДТП с бетономешалкой на «Сортавале» стало уголовным делом

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    После столкновения легковой машины с автобетоносмесителем на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Авария унесла жизнь одного из водителей, а его пассажирку отправила в больницу.

    В четверг, 2 мая, по факту ДТП на 42-м километре автодороги А-121 «Сортавала» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), стало известно «Фонтанке» 3 мая. Сама авария, напомним, произошла в четвертом часу дня 1 мая. На трассе столкнулись легковой Ford Focus и грузовой Mercedes.

    Сообщалось, что 20-летний водитель «Форда» неверно выбрал боковой интервал и столкнулся с ехавшим слева грузовиком. Видео момента ДТП показывает, что столкновению предшествовало перестроение бетономешалки. От удара «Фокус» выкинуло в правый отбойник и затем — в кювет.

    Водитель легковой машины от полученных травм скончался в больнице. Его 17-летняя пассажирка получила множественные травмы головы и ног и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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