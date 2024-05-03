Смертельное ДТП с бетономешалкой на «Сортавале» стало уголовным делом

После столкновения легковой машины с автобетоносмесителем на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Авария унесла жизнь одного из водителей, а его пассажирку отправила в больницу.
В четверг, 2 мая, по факту ДТП на 42-м километре автодороги А-121 «Сортавала» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), стало известно «Фонтанке» 3 мая. Сама авария, напомним, произошла в четвертом часу дня 1 мая. На трассе столкнулись легковой Ford Focus и грузовой Mercedes.
Сообщалось, что 20-летний водитель «Форда» неверно выбрал боковой интервал и столкнулся с ехавшим слева грузовиком. Видео момента ДТП показывает, что столкновению предшествовало перестроение бетономешалки. От удара «Фокус» выкинуло в правый отбойник и затем — в кювет.
Водитель легковой машины от полученных травм скончался в больнице. Его 17-летняя пассажирка получила множественные травмы головы и ног и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.