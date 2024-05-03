Смертельное ДТП с бетономешалкой на «Сортавале» стало уголовным делом

После столкновения легковой машины с автобетоносмесителем на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело. Авария унесла жизнь одного из водителей, а его пассажирку отправила в больницу.

В четверг, 2 мая, по факту ДТП на 42-м километре автодороги А-121 «Сортавала» возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), стало известно «Фонтанке» 3 мая. Сама авария, напомним, произошла в четвертом часу дня 1 мая. На трассе столкнулись легковой Ford Focus и грузовой Mercedes.