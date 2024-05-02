Умер водитель «Форда», улетевшего в кювет после ДТП с бетономешалкой на «Сортавале»

Столкновение легкового автомобиля с автобетоносмесителем на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти, произошедшее накануне, закончилось трагично. Один из пострадавших скончался в больнице.
В 19:05 1 мая скончался 20-летний водитель Ford Focus, который столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz на 42-м километре автодороги А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Молодой человек получил сочетанную травму головы, груди и живота. После аварии его в тяжелом состоянии доставили в шоковую реанимацию, но спасти не смогли.
ДТП случилось в 15:20 1 мая. Как сообщали в полиции, молодой человек на «Форде» не выдержал боковую дистанцию и по касательной столкнулся с ехавшим слева «Мерседесом», после чего врезался в правый отбойник и улетел в кювет. Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из очевидцев. На записи видно, что легковая ехала в левом ряду, а грузовик перестроился перед ней из соседней полосы.
Вместе с водителем «Форда» после аварии госпитализировали его 18-летнюю пассажирку, первокурсницу одного из петербургских колледжей. Она получила множественные травмы головы и ног. Состояние девушки оценили как средней тяжести.