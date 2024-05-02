Умер водитель «Форда», улетевшего в кювет после ДТП с бетономешалкой на «Сортавале»

Столкновение легкового автомобиля с автобетоносмесителем на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти, произошедшее накануне, закончилось трагично. Один из пострадавших скончался в больнице.

В 19:05 1 мая скончался 20-летний водитель Ford Focus, который столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz на 42-м километре автодороги А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 2 мая. Молодой человек получил сочетанную травму головы, груди и живота. После аварии его в тяжелом состоянии доставили в шоковую реанимацию, но спасти не смогли.