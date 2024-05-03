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    «Зачем мне покидать страну, в которой у меня всё?» Ивлеева заявила, что никогда не хотела уехать из России

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    Блогер Анастасия Ивлеева в интервью YouTube-каналу ресторатора Андрея Третьякова ответила на вопрос, собиралась ли она уехать из России, когда на нее обрушилась волна критики после проведения «голой вечеринки» в декабре 2023 года.

    «Такого желания у меня не было никогда. И зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня всё? И друзья, и семья, и бизнес, работа, аудитория, в конце концов. То есть об этом вопрос не стоял никогда, ни разу. Был яркий вброс про отъезд в Дубай под Рождество. Я была в этот момент в этой самой квартире со своими родными, мы праздновали. А писали, что Настя Ивлеева была замечена с чемоданами, даже цвет чемоданов, их количество. И мы сидели, это читали, я думаю, вот зачем это писать? Зачем так поступать с человеком? За что и почему? Я всё время находилась здесь. Либо в Москве, либо в Петербурге», — заявила Ивлеева.

    В ночь на 21 декабря в ночном клубе «Мутабор» в Москве прошла так называемая «голая вечеринка». Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Aнна ASTI и рэпер Vacio с носком на половом органе. Организатором закрытого мероприятия была ведущая Анастасия Ивлеева. Некоторые гости мероприятия опубликовали фотографии оттуда, после чего на них обрушилась волна критики и негатива. У многих отменились концерты.

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    Анастасия ИвлееваГолая вечеринка
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