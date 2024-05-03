«Зачем мне покидать страну, в которой у меня всё?» Ивлеева заявила, что никогда не хотела уехать из России

Блогер Анастасия Ивлеева в интервью YouTube-каналу ресторатора Андрея Третьякова ответила на вопрос, собиралась ли она уехать из России, когда на нее обрушилась волна критики после проведения «голой вечеринки» в декабре 2023 года.

«Такого желания у меня не было никогда. И зачем мне вообще покидать родную страну, в которой у меня всё? И друзья, и семья, и бизнес, работа, аудитория, в конце концов. То есть об этом вопрос не стоял никогда, ни разу. Был яркий вброс про отъезд в Дубай под Рождество. Я была в этот момент в этой самой квартире со своими родными, мы праздновали. А писали, что Настя Ивлеева была замечена с чемоданами, даже цвет чемоданов, их количество. И мы сидели, это читали, я думаю, вот зачем это писать? Зачем так поступать с человеком? За что и почему? Я всё время находилась здесь. Либо в Москве, либо в Петербурге», — заявила Ивлеева.