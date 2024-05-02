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    Держаться на расстоянии от россиян. Украинские олимпийцы получили указания о поведении на Олимпиаде

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    Национальный олимпийский комитет Украины рекомендовал своим спортсменам держаться на расстоянии от россиян и белорусов во время Олимпиады в Париже, а также докладывать о возможных нарушениях тех, кто находится в нейтральном статусе. Об этом в четверг, 2 мая, сообщает РБК со ссылкой на официальный документ НОК Украины.

    Уточняется, что украинские олимпийцы должны сообщать о любых провокациях со стороны российских спортсменов, не переписываться с ними в соцсетях, не фотографироваться вместе и вообще держаться на расстоянии от участников, находящихся в нейтральном статусе.

    «Спортсменам рекомендовано фиксировать факты нарушения нейтрального статуса и сообщать о них руководству делегации, оргкомитету Игр и международным федерациям», — пишет издание со ссылкой на документ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился сожалением, «что международный спорт сделали заложником политических дрязг».

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