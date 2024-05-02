«Куда захотели, туда и поехали»: правительство утвердило Концепцию развития автотуризма до 2035 года

Основными целями концепции названы создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам и возможностей для строительства необходимой для этого инфраструктуры, повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса. Реализовываться концепция будет в два этапа: 2024–2025 годы и 2025–2035 годы . Первый этап будет посвящен разработке программы развития автотуризма с планом мероприятий, среди которых: подготовка предложений о новых мерах господдержки и условий для развития автотуризма и сопутствующей инфраструктуры, определение автомобильных туристических маршрутов и их синхронизация с планами по развитию дорог, разработка механизмов создания инфраструктуры для развития автотуризма, в том числе многофункциональных зон дорожного сервиса, которые могут объединять на одной площадке заправку, супермаркет, ресторан, автомойку, отель и другие объекты.

Правительство России разработало и утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ 2 мая был опубликован на сайте высшего исполнительного органа государственной власти.

На втором этапе будут совершенствоваться законодательство и меры господдержки, нацеленные на развитие автотуризма, реализация мероприятий, направленных на прирост сети автомобильных туристических маршрутов и объектов инфраструктуры, запуск интерактивной карты-схемы автомобильных туристических маршрутов, формирование банка земельных участков под размещение площадок для отдыха, объектов дорожного сервиса, кемпингов и кемпстоянок, обеспечение обратной связи для автотуристов для оценки качества предоставляемых услуг.

Перед разработкой концепции правительство провело исследование личных предпочтений россиян для определения преимуществ автотуризма: свобода передвижения стала главным фактором ( 49 процентов — «куда захотели, туда и поехали»), экономия средств попала на второе место ( 27 процентов — «бюджетно либо дешево»), комфорт и удобство передвижения угодили на третью строчку ( 22 процента ).

Ранее правительство утвердило перечень категорий граждан, которые смогут с 1 июля 2024 года оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.