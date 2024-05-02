«Куда захотели, туда и поехали»: правительство утвердило Концепцию развития автотуризма до 2035 года

Правительство России разработало и утвердило Концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ 2 мая был опубликован на сайте высшего исполнительного органа государственной власти.
Основными целями концепции названы создание комфортных и безопасных условий для путешествий по автомобильным дорогам и возможностей для строительства необходимой для этого инфраструктуры, повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса. Реализовываться концепция будет в два этапа:
На втором этапе будут совершенствоваться законодательство и меры господдержки, нацеленные на развитие автотуризма, реализация мероприятий, направленных на прирост сети автомобильных туристических маршрутов и объектов инфраструктуры, запуск интерактивной карты-схемы автомобильных туристических маршрутов, формирование банка земельных участков под размещение площадок для отдыха, объектов дорожного сервиса, кемпингов и кемпстоянок, обеспечение обратной связи для автотуристов для оценки качества предоставляемых услуг.
Перед разработкой концепции правительство провело исследование личных предпочтений россиян для определения преимуществ автотуризма: свобода передвижения стала главным фактором (
Ранее правительство утвердило перечень категорий граждан, которые смогут с 1 июля 2024 года оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.