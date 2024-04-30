Правительство освободило граждан от банковской комиссии при оплате ЖКУ. Но не всех, а только отдельные категории

Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые смогут с 1 июля 2024 года оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Соответствующее распоряжение было опубликовано 30 апреля — оно подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса.

Помимо оплаты ЖКУ без комиссии банков, граждане смогут также вносить пени за неполные и несвоевременные платежи без дополнительных процентов за банковские услуги.

В льготные категории попали многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.