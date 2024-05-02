Юный велосипедист выехал с площадки под колеса автомобиля во дворе на Художников. Видео

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

За прошедшие длинные выходные в Петербурге в ДТП пострадали 8 детей. В Выборгском районе города минувшим днем сбили юного велосипедиста. Происшествие попало на видео.

В 15:30 1 мая у дома 2, корпус 1 по проспекту Художников 51-летний петербуржец, следовавший по дворовой территории на Skoda Octavia, сбил 10-летнего мальчика, который выезжал на велосипеде с детской площадки. Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая. На видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, видно, что мальчик выехал на дворовый проезд прямо перед автомобилем. Третьеклассник в результате получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Водитель автомобиля с начала 2023 года за нарушения ПДД не привлекался.

Еще один ребенок пострадал два часа спустя в Приморском районе города. 54-летний житель Петербурга на своем KIA Cerato ехал по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей к проспекту Королева и в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 13-летнего мальчика. Шестиклассник получил переломы обеих ног и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водитель автомобиля за последние полтора года привлекался за нарушения ПДД один раз — за проезд на красный.

Еще несколькими часами позже на Народной улице 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего мальчика, вышедшего из пункта выдачи маркетплейса вместе с мамой. Ребенок получил травмы средней тяжести.

Всего, по данным УГИБДД, с 28 апреля по 1 мая в Петербурге зафиксировали 823 ДТП, а в Ленинградской области — 270. Пострадавшие были в 34 и 19 из них соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 33 человека, в том числе 8 детей, и двое погибли. В Ленобласти пострадали 24 человека, включая пятерых детей, а погибли — четверо. Среди погибших несовершеннолетних нет.

Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться



