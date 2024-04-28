В Петербурге есть место, где лёд до сих пор вдвое выше человеческого роста

Если вы вдруг соскучились но зиме, отправляйтесь на Финский залив. Мощные запасы льда можно найти между Солнечным и Репино.
Несмотря на то, что апрель в основном не радовал нас теплом, температура в Петербурге в основном была плюсовой. Зимний снег сошел почти весь еще в марте, и апрельский растаял за пару дней. Тем не менее на берегу Финского залива до сих пор сохраняются глыбы льда. На фотографиях читательницы «Фонтанки» Надежды, сделанных 28 апреля, видно, что они намного выше гуляющих по берегу людей.
Кстати, после того, как на болотах растаял снег, можно собирать клюкву.
28 апреля в Петербурге выдалось солнечным, а 29 будет совсем тепло, около 20 градусов.