Праздники начались, погода помогает отдыхать. Готовимся к плюс 20

Погода 28 апреля подарила Петербургу по-настоящему весенний выходной. Воздух прогрелся до 12 градусов, и горожане вышли на улицы. Большинство отдыхает, кто-то проветривается в перерывах между работой, другие готовят город к майским праздникам.



Открыли сезон и мотоциклисты, и велосипедисты, и самокатчики, и даже моноколесники. Пока одни устремились за город, другие набираются впечатлений в центре.