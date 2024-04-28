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    Праздники начались, погода помогает отдыхать. Готовимся к плюс 20

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    Погода 28 апреля подарила Петербургу по-настоящему весенний выходной. Воздух прогрелся до 12 градусов, и горожане вышли на улицы. Большинство отдыхает, кто-то проветривается в перерывах между работой, другие готовят город к майским праздникам.

    Открыли сезон и мотоциклисты, и велосипедисты, и самокатчики, и даже моноколесники. Пока одни устремились за город, другие набираются впечатлений в центре.

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    Повсюду уже развеваются флаги в память о Великой Отечественной войне. Рабочие перед праздником освежают краску на ростральных колоннах.

    По прогнозу синоптиков, завтра в городе плюс 19–21 градус. В ночь на 30 апреля — плюс 9–11 и дождь, а днём без существенных осадков и плюс 12–14. 1 мая ожидается солнце, около 15 градусов тепла. Согласно долгосрочному прогнозу сервиса Gismeteo, тёплая солнечная погода может продержаться до 6 мая включительно. 7 мая вероятны дождь и небольшое похолодание, а после этого — снова спокойные дни без осадков c температурой до +11 °C. Следующий дождь ожидают лишь 10 мая.

    Читайте на «Фонтанке», где пожарить шашлыки без нарушения закона и куда петербуржцы уезжают на майские праздники.

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