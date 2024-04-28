Моноколесники Петербурга открыли сезон массовым заездом

Владельцы моноколес Петербурга открыли сезон массовым заездом, посвященным 20-летию существования этого средства передвижения. В колонне было около 200 человек. Аналогичные мероприятия прошли во многих городах России.

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Весной 2004 года канадский изобретатель Тревор Блэкуэлл, изучая принцип действия сегвэя, решил, что для подобного средства передвижения будет достаточно и одного колеса. Так 20 лет назад был собран и поехал первый уницикл (англ. EUC). Интересно, что чертежи и исходный код контроллера Тревор выложил в открытый доступ. Это наложило отпечаток на пользователей — среди них до сих пор очень много программистов, специалистов по компьютерному моделированию и просто рукастых людей.

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Один из участников пробега — Михаил, владелец четырех моноколес, два из которых он сделал сам:

«Для своего первого колеса я сделал корпус с использованием линолеума. Но это было давно. Сейчас я думаю о мелкосерийном производстве мощных колес. Вообще, среди моноколесников считается хорошим тоном уметь работать руками, тут много у кого 3D-принтеры. Это философия. Я считаю, что моноколесо — это самое передовое средство передвижения, созданное человечеством. Оно компактное, надежное, быстрое, его легко апгрейдить и чинить».

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Сегодня в 14 часов около сотни моноколесников собрались у метро «Волковская» и с бодрой музыкой из портативных колонок двинулись по 10-километровому маршруту в сторону «СКА Арены». Организаторами выступило телеграм-сообщество «Моно-Питер», насчитывающее более 900 участников. По дороге к колонне присоединялось всё больше и больше «монорайдеров». На день моноколесника приезжали парами, семьями с детьми. Прибилась к сообществу и пара десятков электросамокатов.

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





«Мы не называем это официальным мероприятием, это просто очень большая покатушка, — говорит один из организаторов с ником Delm. — 20 лет существования моноколеса — это серьезная дата. Мы договорились с клубами по всей России, что в каждом городе будет сделана общая фотография, а потом мы эти фото объединим в одну большую круговую панорамную фотку».

Нужно отметить, что в ходе пробега участники явно старались выполнять недавно введенные правила для СИМ. Всем участникам были выданы памятки. Более того, подавляющее большинство моноколесников были одеты в защиту и придерживались уже своих негласных правил — обозначали руками повороты и замедления. Некоторые были одеты в забавные костюмы — Бэтмена, лисы.



Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





По приезде к «СКА Арене» у ведущего Дмитрия появился микрофон, и были организованы заезды на скорость. К слову, топовые модели современных моноколес разгоняются до 100 километров в час, оборудованы сиденьем и амортизаторами. По сути, это одноколесные электрические мотоциклы.



Для общей фотографии любители моноколес переместились в живописный Парк Героев-пожарных. Новаторские средства передвижения выстроили в длинную «гусеницу» под удивленными взглядами отдыхающих.

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Моноколесо — не самое простое в освоении СИМ. На то чтобы более-менее уверенно поехать, нужно несколько занятий с опытным пользователем. Но затем усилия будут вознаграждены необычными ощущениями — моноколесо не имеет руля, маневры осуществляются по велению мозга и тела. На известном сервисе объявлений обещают научить за 5 тысяч рублей. Стоимость самого девайса варьируется от 20 тысяч за медленное колесо со слабой батареей до 300 тысяч за «полный фарш».

Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться





Сергей Елгазин, специально для «Фонтанки.ру»

