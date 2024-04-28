Моноколесники Петербурга открыли сезон массовым заездом

Владельцы моноколес Петербурга открыли сезон массовым заездом, посвященным
Весной 2004 года канадский изобретатель Тревор Блэкуэлл, изучая принцип действия сегвэя, решил, что для подобного средства передвижения будет достаточно и одного колеса. Так
Один из участников пробега — Михаил, владелец четырех моноколес, два из которых он сделал сам:
«Для своего первого колеса я сделал корпус с использованием линолеума. Но это было давно. Сейчас я думаю о мелкосерийном производстве мощных колес. Вообще, среди моноколесников считается хорошим тоном уметь работать руками, тут много у кого 3D-принтеры. Это философия. Я считаю, что моноколесо — это самое передовое средство передвижения, созданное человечеством. Оно компактное, надежное, быстрое, его легко апгрейдить и чинить».
Сегодня в 14 часов около сотни моноколесников собрались у метро «Волковская» и с бодрой музыкой из портативных колонок двинулись по 10-километровому маршруту в сторону «СКА Арены». Организаторами выступило телеграм-сообщество «Моно-Питер», насчитывающее более 900 участников. По дороге к колонне присоединялось всё больше и больше «монорайдеров». На день моноколесника приезжали парами, семьями с детьми. Прибилась к сообществу и пара десятков электросамокатов.
«Мы не называем это официальным мероприятием, это просто очень большая покатушка, — говорит один из организаторов с ником Delm. —
Нужно отметить, что в ходе пробега участники явно старались выполнять недавно введенные правила для СИМ. Всем участникам были выданы памятки. Более того, подавляющее большинство моноколесников были одеты в защиту и придерживались уже своих негласных правил — обозначали руками повороты и замедления. Некоторые были одеты в забавные костюмы — Бэтмена, лисы.
По приезде к «СКА Арене» у ведущего Дмитрия появился микрофон, и были организованы заезды на скорость. К слову, топовые модели современных моноколес разгоняются до 100 километров в час, оборудованы сиденьем и амортизаторами. По сути, это одноколесные электрические мотоциклы.
Для общей фотографии любители моноколес переместились в живописный Парк Героев-пожарных. Новаторские средства передвижения выстроили в длинную «гусеницу» под удивленными взглядами отдыхающих.
Моноколесо — не самое простое в освоении СИМ. На то чтобы более-менее уверенно поехать, нужно несколько занятий с опытным пользователем. Но затем усилия будут вознаграждены необычными ощущениями — моноколесо не имеет руля, маневры осуществляются по велению мозга и тела. На известном сервисе объявлений обещают научить за 5 тысяч рублей. Стоимость самого девайса варьируется от 20 тысяч за медленное колесо со слабой батареей до 300 тысяч за «полный фарш».
Сергей Елгазин, специально для «Фонтанки.ру»