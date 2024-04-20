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    Прорываясь через снегопад. Фонтаны в Петергофе работают в окружении снежинок

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    3 комментария

    Днем 20 апреля гости музея-заповедника «Петергоф» наблюдали завораживающую картину — вода сразу в двух агрегатных состояниях. Несмотря на снегопад, фонтаны в Петергофе работали, там проводятся технические пуски, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

    Брызги воды прорываются прямо через метель, снежинки — опускаются в фонтан и тут же тают.

    Апрельский снег свалился на Петербург утром 19 апреля и продолжил держать уже было обрадовавшихся весне петербуржцев в тонусе. Прогноз от синоптиков на завтра внушает надежду: активный циклон из Ленобласти уходит, снег все еще возможен, но будет значительно теплее.

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    Комментарии 3

    Милая +20 Апр 2024 в 23:51
    Замечательно и оптимистично.
    +0−0
    Вася Петров20 Апр 2024 в 20:37
    Поливалки по Невскому уже поехали?
    +1−0
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