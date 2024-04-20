Прорываясь через снегопад. Фонтаны в Петергофе работают в окружении снежинок

Днем 20 апреля гости музея-заповедника «Петергоф» наблюдали завораживающую картину — вода сразу в двух агрегатных состояниях. Несмотря на снегопад, фонтаны в Петергофе работали, там проводятся технические пуски, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Брызги воды прорываются прямо через метель, снежинки — опускаются в фонтан и тут же тают.
Апрельский снег свалился на Петербург утром 19 апреля и продолжил держать уже было обрадовавшихся весне петербуржцев в тонусе. Прогноз от синоптиков на завтра внушает надежду: активный циклон из Ленобласти уходит, снег все еще возможен, но будет значительно теплее.