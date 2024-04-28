«Императорский полдень»: музыканты будут играть из окна Капеллы каждое воскресенье

В Петербурге 28 апреля возобновилась музыкальная традиция «Императорский полдень»: в 12:00 музыкант, одетый в мундир в стиле
видео из телеграм-канала председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева
«В течение всего лета, каждое воскресенье сразу после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости, распахивается обращённое в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нём музыканты дают маленький концерт. Традиция продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, уходящую корнями во времена Петра Великого», — рассказал в своём телеграм-канале председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
В субботу, 27 апреля, состоялось открытие туристического сезона: в этот день запустили полноценную навигацию по рекам и каналам (включая скоростные маршруты в Кронштадт), а в Петергофе торжественно включили фонтаны.
Летом в Петербурге состоится традиционный открытый фестиваль «Опера — всем», во время которого музыканты исполнят классические постановки на уличных площадях.
В этом году, напомним, в Петербурге начал действовать курортный сбор.