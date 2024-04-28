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    «Императорский полдень»: музыканты будут играть из окна Капеллы каждое воскресенье

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    В Петербурге 28 апреля возобновилась музыкальная традиция «Императорский полдень»: в 12:00 музыкант, одетый в мундир в стиле XIX века, вышел на балкон Академической Капеллы и сыграл мелодию для горожан. Такие концерты будут проходить каждое воскресенье. Впервые «Императорский полдень» провели два года назад.

    видео из телеграм-канала председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева

    «В течение всего лета, каждое воскресенье сразу после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости, распахивается обращённое в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нём музыканты дают маленький концерт. Традиция продолжает историю публичных музыкальных мероприятий в Петербурге, уходящую корнями во времена Петра Великого», — рассказал в своём телеграм-канале председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    В субботу, 27 апреля, состоялось открытие туристического сезона: в этот день запустили полноценную навигацию по рекам и каналам (включая скоростные маршруты в Кронштадт), а в Петергофе торжественно включили фонтаны.

    Летом в Петербурге состоится традиционный открытый фестиваль «Опера — всем», во время которого музыканты исполнят классические постановки на уличных площадях.

    В этом году, напомним, в Петербурге начал действовать курортный сбор.

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