Новая Голландия откроет Летний театр — там ждут брусникинцев, «Практику» и Филармонию

Новая Голландия возвращается как площадка для культурных событий: 25 мая там откроется «Летний театр». Во дворе здания Бутылки в теплое время года будут проходить джазовые и классические концерты, театральные спектакли, перформансы.



Летние мероприятия будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Среди участников анонсированы «Мастерская Брусникина» и «Упсала-цирк», проекты театра «Практика» и «Невидимого театра», Санкт-Петербургская Филармония и Sound Up, фестиваль Context. Diana Vishnevа, резиденты лейблов FancyMusic и Ored Recordings, а также другие исполнители и культурные институции.

