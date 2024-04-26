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    Новая Голландия откроет Летний театр — там ждут брусникинцев, «Практику» и Филармонию

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    Новая Голландия возвращается как площадка для культурных событий: 25 мая там откроется «Летний театр». Во дворе здания Бутылки в теплое время года будут проходить джазовые и классические концерты, театральные спектакли, перформансы.

    Летние мероприятия будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Среди участников анонсированы «Мастерская Брусникина» и «Упсала-цирк», проекты театра «Практика» и «Невидимого театра», Санкт-Петербургская Филармония и Sound Up, фестиваль Context. Diana Vishnevа, резиденты лейблов FancyMusic и Ored Recordings, а также другие исполнители и культурные институции.

    Фото: предоставлено Новой Голландией
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    Архитектор самого «Летнего театра» — Люба Леонтьева — при его создании вдохновлялась уличными театрами-кабаре середины ХХ века. Там есть навесная крыша, трибуны и буфет. Для прохода на мероприятия понадобятся билеты, их продажа будет вестись заранее на сайте.

    Фото: предоставлено Новой Голландией

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