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    Теракт в «Крокус Холле»

    РБК: задержан еще один фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

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    Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет 26 апреля издание РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД. Уточняется, что задержанный — 21-летний уроженец Таджикистана. Ему вменяется статья о совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, когда группа вооруженных людей устроила стрельбу перед началом концерта группы «Пикник», затем в здании произошел взрыв и начался пожар. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. Судом арестованы 11 фигурантов дела, в том числе 4 исполнителя — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

    Ранее Росфинмониторинг внес фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в список физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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    Теракт в Крокусе
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