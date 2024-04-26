РБК: задержан еще один фигурант по делу о теракте в «Крокусе»

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», пишет 26 апреля издание РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД. Уточняется, что задержанный — 21-летний уроженец Таджикистана. Ему вменяется статья о совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку — п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, когда группа вооруженных людей устроила стрельбу перед началом концерта группы «Пикник», затем в здании произошел взрыв и начался пожар. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 551. Судом арестованы 11 фигурантов дела, в том числе 4 исполнителя — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.