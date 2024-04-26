Полиция, соседи, скорая. Что происходит возле дома, где петербуржец стрелял в полицейских

Корреспондент «Фонтанки» побывала возле дома на Английском проспекте, в котором утром 26 апреля житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским. Сейчас обстановка там спокойная, подъезд оцепили, рядом дежурит полиция.

«Фонтанка.ру»

На месте работают правоохранители, в том числе оперативники и, вероятно, криминалисты. В подъезд журналистов не пускают. Не видно было и жильцов, которые хотели бы попасть внутрь. За все время, что корреспондент «Фонтанки» пробыла у дома, из подъезда, помимо сотрудников органов, вышла лишь одна женщина.

Некоторые соседи слышали стрельбу. Они говорят, что звуки раздались около семи утра. «Да, конечно, мы слышали. Слышала выстрелы», — сказала жительница дома.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В продуктовом магазине, который находится в доме, говорят, что тоже слышали выстрелы, однако о том, что произошло, узнали только из СМИ. Помимо прочего, на асфальте около дома видны следы, похожие на кровь. Пока неизвестно, когда именно они там появились.

«Фонтанка.ру»

Около 11:50 к дому подъехала скорая помощь. Врачей запустили в подъезд.



«Фонтанка.ру»

Ранее Следственный комитет показал кадры из квартиры, где житель дома стрелял в полицейских. По данным следствия, утром 26 апреля полицейские вместе с врачами скорой помощи прибыли в квартиру дома по заявке местной жительницы — она сообщила, что ее 42-летний сын специально отравился таблетками.

