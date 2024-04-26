Полиция, соседи, скорая. Что происходит возле дома, где петербуржец стрелял в полицейских

Корреспондент «Фонтанки» побывала возле дома на Английском проспекте, в котором утром 26 апреля житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским. Сейчас обстановка там спокойная, подъезд оцепили, рядом дежурит полиция.
«Фонтанка.ру»
На месте работают правоохранители, в том числе оперативники и, вероятно, криминалисты. В подъезд журналистов не пускают. Не видно было и жильцов, которые хотели бы попасть внутрь. За все время, что корреспондент «Фонтанки» пробыла у дома, из подъезда, помимо сотрудников органов, вышла лишь одна женщина.
Некоторые соседи слышали стрельбу. Они говорят, что звуки раздались около семи утра. «Да, конечно, мы слышали. Слышала выстрелы», — сказала жительница дома.
В продуктовом магазине, который находится в доме, говорят, что тоже слышали выстрелы, однако о том, что произошло, узнали только из СМИ.
Помимо прочего, на асфальте около дома видны следы, похожие на кровь. Пока неизвестно, когда именно они там появились.
«Фонтанка.ру»
Около 11:50 к дому подъехала скорая помощь. Врачей запустили в подъезд.
«Фонтанка.ру»
Ранее Следственный комитет показал кадры из квартиры, где житель дома стрелял в полицейских. По данным следствия, утром 26 апреля полицейские вместе с врачами скорой помощи прибыли в квартиру дома по заявке местной жительницы — она сообщила, что ее 42-летний сын специально отравился таблетками.
Полицейские помогли врачам и довели мужчину до гардероба. По данным «Фонтанки», в этот момент он неожиданно выхватил из кармана своей куртки пистолет и в упор выстрелил в сотрудника. Второй сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте.
Раненый сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).