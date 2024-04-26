    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    759мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.13eur98.71

    Полиция, соседи, скорая. Что происходит возле дома, где петербуржец стрелял в полицейских

    6242
    1 комментарий

    Корреспондент «Фонтанки» побывала возле дома на Английском проспекте, в котором утром 26 апреля житель Петербурга открыл стрельбу по полицейским. Сейчас обстановка там спокойная, подъезд оцепили, рядом дежурит полиция.

    «Фонтанка.ру»

    На месте работают правоохранители, в том числе оперативники и, вероятно, криминалисты. В подъезд журналистов не пускают. Не видно было и жильцов, которые хотели бы попасть внутрь. За все время, что корреспондент «Фонтанки» пробыла у дома, из подъезда, помимо сотрудников органов, вышла лишь одна женщина.

    Некоторые соседи слышали стрельбу. Они говорят, что звуки раздались около семи утра. «Да, конечно, мы слышали. Слышала выстрелы», — сказала жительница дома.

    ПоделитьсяПоделиться

    В продуктовом магазине, который находится в доме, говорят, что тоже слышали выстрелы, однако о том, что произошло, узнали только из СМИ.

    Помимо прочего, на асфальте около дома видны следы, похожие на кровь. Пока неизвестно, когда именно они там появились.

    «Фонтанка.ру»

    Около 11:50 к дому подъехала скорая помощь. Врачей запустили в подъезд.

    «Фонтанка.ру»

    Ранее Следственный комитет показал кадры из квартиры, где житель дома стрелял в полицейских. По данным следствия, утром 26 апреля полицейские вместе с врачами скорой помощи прибыли в квартиру дома по заявке местной жительницы — она сообщила, что ее 42-летний сын специально отравился таблетками.

    Полицейские помогли врачам и довели мужчину до гардероба. По данным «Фонтанки», в этот момент он неожиданно выхватил из кармана своей куртки пистолет и в упор выстрелил в сотрудника. Второй сотрудник полиции применил табельное оружие, в результате чего стрелявший скончался на месте.

    Раненый сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close