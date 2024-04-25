«Добрыня» в лицо соседа стоил петербуржцу свободы, но условно

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который в пылу ссоры с соседом пальнул в него из аэрозольного пистолета. Один в итоге оказался в больнице, второй — на скамье подсудимых.



Инцидент произошел 29 августа 2022 года не позднее 2:55 возле одной из парадных дома 45, литера А, по Большой Пороховской улице. По версии обвинения, подсудимый в ходе внезапно возникшего конфликта выстрелил в сторону потерпевшего из устройства самообороны «Добрыня», сообщает 25 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Струя перцового газа попала потерпевшему в лицо. Мужчина получил химический ожог правой и левой окологлазничной области и глазного яблока и оказался в больнице. А стрелявший с места происшествия скрылся. В полицию о случившемся сообщила знакомая потерпевшего.