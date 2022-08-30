Металлург против строителя. Применение «Добрыни» у парадной обожгло петербуржцу глаза

Житель Красногвардейского района попал в больницу после общения с соседом у парадной. По предварительным данным, в него четырежды стреляли.



Тревогу забила местная жительница, преподавательница онлайн-школы. В четвертом часу ночи накануне она позвонила в полицию и сообщила, что у дома 45 по Большой Пороховской улице кто-то стреляет в ее знакомого, стало известно «Фонтанке» 30 августа.



Выяснилось, что оппонентами были 41-летний металлург с редкой специальностью огнеупорщик и 48-летний рабочий строительной компании, оба живущие на Большой Пороховской. Что они не поделили — неясно, но следствие полагает, что первый пошел на второго с аэрозольным пистолетом.

