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    Металлург против строителя. Применение «Добрыни» у парадной обожгло петербуржцу глаза

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    Житель Красногвардейского района попал в больницу после общения с соседом у парадной. По предварительным данным, в него четырежды стреляли.

    Тревогу забила местная жительница, преподавательница онлайн-школы. В четвертом часу ночи накануне она позвонила в полицию и сообщила, что у дома 45 по Большой Пороховской улице кто-то стреляет в ее знакомого, стало известно «Фонтанке» 30 августа.

    Выяснилось, что оппонентами были 41-летний металлург с редкой специальностью огнеупорщик и 48-летний рабочий строительной компании, оба живущие на Большой Пороховской. Что они не поделили — неясно, но следствие полагает, что первый пошел на второго с аэрозольным пистолетом.

    Через 40 минут пострадавший оказался в Мариинской больнице с химическим ожогом глаз, но в удовлетворительном состоянии. Соседу же придется посидеть в изоляторе временного содержания — возбуждено уголовное дело о хулиганстве, изъяты пистолет «Добрыня» и четыре гильзы.

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